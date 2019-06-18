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Madalya için yola çıktılar

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme takımı, Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası için yola çıktı.

18 Haziran 2019 Salı 14:04
Madalya için yola çıktılar

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yüzme takımı, Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası için yola çıktı. 19-21 Haziran tarihlerinde İzmir’de yapılacak yarışlarda, Büyükşehirli sporcular madalya arayacak.


Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla sayısız başarılar kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, bir başarıya daha imza atmak istiyor. 19-21 Haziran tarihlerinde İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenecek olan Açık Su Yüzme Türkiye Şampiyonası için yola çıkan Büyükşehirli kulaçlar, Bursa’ya madalyalarla dönmek istiyor.


İzmir yolculuğu öncesi konuşan Bursa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Başantrenörü Gökhan Bora, sporcularının yarışlarda başarılı olacağına inandığını söyledi. Bazı sporcuların ilk defa açık su yarışlarına katılacağını ifade eden Bora, “Bu yarışlarda sporcularımız tecrübe kazansın istiyoruz. İlk defa açık su yarışlarına katılacak sporcularımız var. Ciddi takımların sporcularıyla birlikte yarışacaklar. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Bu yarışlar aynı zamanda mili takım seçme yarışları. En azından birkaç sporcumuzun millî takım kadrolarına dahil edileceğine inanıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak al yapısına önem veren yetiştirici bir kulübüz. Buradaki arkadaşlarımızın millî takımlarda yer alması hem bizi gururlandırır hem de daha fazla çocuğumuza spor yaptırma imkânı sağlar. Bizim için en büyük kazanç bu olur” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:04
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