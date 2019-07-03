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Madalya için "Kaya" gibi sağlam olacak

- Milli atlet Özlem Kaya, Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi güç depolamak için Erzurum'da kampa girdi- Özlem Kaya: "Doha'daki şampiyonada öncelikle finale kalarak madalya mücadelesi vermek istiyorum, bu imkansız değil. Hedefim tabii ki madalya almak. Aynı şeyi olimpiyatlar için de düşünüyorum"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Madalya için "Kaya" gibi sağlam olacak

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Milli atlet Özlem Kaya, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi 3 bin metre engellide madalya kazanmak için Erzurum'da güç depoluyor.

Özlem Kaya, Erzurum'da gerçekleştirdiği yüksek irtifa kampında Palandöken Dağı, kent merkezindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün tesisleri ile Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde antrenman yapıyor.

Milli takım antrenörü Adem Berir yönetimde gününü çift antrenman ile geçiren Fenerbahçeli 29 yaşındaki sporcu, 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Doha'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hem bu şampiyona hem de Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda madalya almak isteyen milli atlet, Erzurum'da girdiği kampta sıkı bir antrenman yaparak gücüne güç katıyor.

Milli atlet Özlem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'daki kamplarının çok güzel ortamda devam ettiğini belirtti.

Ay-yıldızlı forma ile katıldığı uluslararası yarışlarda madalyalar aldığını ve bunun dışında önemli başarılar elde ettiğini anlatan Özlem, şöyle devam etti:

"2015'te Pekin'deki Dünya Şampiyonası'nda final koştum ve 13. sırada tamamladım. 2015 ve 2017 yıllarında Universiade'de üçüncülüklerim var. İtalya'daki 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde üçüncü oldum. Bunun dışında 2012 ve 2016 Olimpiyatlarına katıldım."


- "Her sporcu madalya almak ister"


Özlem Kaya, öncelikli hedefinin dünya şampiyonası ve bununla beraber olimpiyat barajını geçmek olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl düzenli olarak kamp için Erzurum'a geliyorum, bana çok faydası oluyor. En iyi derecemi buradaki kamptan sonra koştum, inşallah yine öyle olacak. Her sporcu madalya almak ister. Doha'daki şampiyonada öncelikle finale kalarak madalya mücadelesi vermek istiyorum, bu imkansız değil. Hedefim tabii ki madalya almak. Aynı şeyi olimpiyatlar için de düşünüyorum. Bu organizasyonlara katılacak diğer sporcularımızın da madalya için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum."

Milli sporcu, katkılarından ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Doha
  3. Erzurum
  4. Milli atlet Özlem Kaya

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