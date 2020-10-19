Madagaskar’daki dev yaratıkları yok eden gizemli olay çözüldü

Madagaskar ve Mascarene Adaları'ndaki büyük hayvan ve kuş türleri, 1500 ila 500 yıl önce yaşanan gizemli bir olayda yok olmuştu.

Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar, Madagaskar ve Mascarene Adaları'ndaki 8 bin yıl öncesine yıl öncesine ait iklim verilerini ve maden yataklarını inceledi.

İncelemeler sonucunda yaratıkları yok eden şeyin, şiddetli bir “mega kuraklığın” ve giderek artan insan faaliyetlerinin yarattığı çifte darbe olduğu ortaya çıktı.

Baş araştırmacı Hanying Li ve meslektaşları, Mascarene adalarındaki La Vierge mağarasında bulunan kalsit yataklarını inceledi.

Buradan elde edilen temsili verilere göre, bu tarihten önce yaşanan bazı mega kuraklıklar, yaratıkların neslinin tükendiği kuraklığa göre çok daha şiddetli olmasıydı.