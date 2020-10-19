  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Madagaskar’daki dev yaratıkları yok eden gizemli olay çözüldü
Yaşam

Madagaskar’daki dev yaratıkları yok eden gizemli olay çözüldü

Bilim insanları, Madagaskar ve Mascarene Adaları'ndaki eski dev yaratıkların, insan faaliyetleri ve mega kuraklık sonucu öldüğünü keşfetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 01:21:00 -
Madagaskar’daki dev yaratıkları yok eden gizemli olay çözüldü

Madagaskar ve Mascarene Adaları'ndaki büyük hayvan ve kuş türleri, 1500 ila 500 yıl önce yaşanan gizemli bir olayda yok olmuştu.

Innsbruck Üniversitesi'nden araştırmacılar, Madagaskar ve Mascarene Adaları'ndaki 8 bin yıl öncesine yıl öncesine ait iklim verilerini ve maden yataklarını inceledi.

İncelemeler sonucunda yaratıkları yok eden şeyin, şiddetli bir “mega kuraklığın” ve giderek artan insan faaliyetlerinin yarattığı çifte darbe olduğu ortaya çıktı.

Baş araştırmacı Hanying Li ve meslektaşları, Mascarene adalarındaki La Vierge mağarasında bulunan kalsit yataklarını inceledi.

Buradan elde edilen temsili verilere göre, bu tarihten önce yaşanan bazı mega kuraklıklar, yaratıkların neslinin tükendiği kuraklığa göre çok daha şiddetli olmasıydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal
Gündem

Ahmet Hakan Fatih Portakal' topa tuttu! Yeter artık Fatih Portakal

FOX TV Ana Haber'den istifa ettikten sonra provokasyonlarını sürdüren Fatih Portakal'ın tutarsızlıklarına Ahmet Hakan'dan tepki geldi. Haka..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay