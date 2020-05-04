Madagaskar, Kovid-19'a karşı ilaç denemelerine başlıyor

DAKAR (AA) - Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen, artemisia maddesi bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerini bu hafta başlatacaklarını duyurdu.

Rajoelina, devlet televizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bu haftadan itibaren Covid Organics bitkisel ilacının temel maddesi olan artemisia bitkisinden elde edilen "artemisinin" bazlı enjekte edilebilir ilacın klinik deneylerine başlayacaklarını belirtti.

Amerikalı doktorlar ve uluslararası araştırmacılarla çalıştıklarını kaydeden Rajoelina, ilacın Kovid-19 hastalarına enjekte edileceğini söyledi.

"Artemisinin maddesinin antiviral özellikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirici rolü kanıtlandı. Bu keşif sayesinde uluslararası araştırmacılar, Afrika'nın en büyük kanser merkezinin Madagaskar'da açılmasını teklif ettiler." diyen Rajoelina, ayrıca bir ay içinde yapımı tamamlanacak Covid Organics üretim fabrikasını açarak bitkisel ilacın üretimini artıracaklarını ifade etti.

Madagaskar Cumhurbaşkanı ayrıca Covid Organics'i tüm Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelere göndereceklerini, ülke içerisinde de ücretsiz dağıtacaklarını vurguladı.

Çiftçilere, ülkenin yıllık üretimini 3 bin tona çıkaracak şekilde artemisia bitkisi yetiştirmeye çağıran Rajoelina, bu bitkinin bir tonunun 3 bin dolar civarında olduğunun altını çizdi.

- Acil durum 15 gün uzatıldı

Cumhurbaşkanı Rajoelina, öte yandan sağlık alanındaki acil durumun 15 gün daha uzatıldığını, sınav dönemindeki sınıflar hariç eğitime verilen aranın devam edeceğini bildirdi.

Tüm yurt içi ve dışı uçuşların ile deniz ulaşımının 15 gün daha yapılmayacağını kaydeden Rajoelina, karantina altında olmayan bölgelerde ibadethanelerin sosyal mesafeye uyulması kuralıyla açılabileceğini belirtti.

Madagaskar'da salgının başından bu yana görülen 151 vakadan 98'i iyileşti.

- Covid Organics'i Afrika'da 6 ülke ilacı talep etti

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmişti.

Afrika'dan Senegal, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Komorlar şu ana kadar ilacı talep eden ülkeler oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilaçla ilgilendiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.









