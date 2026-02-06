Maçtaki tartışmada futbolcuyu öldürüp kaçmıştı: Dehşet hakem yakalandı

Bağdat polisi, 11 Ocak’ta bir mahalle maçı sırasında bir futbolcu ile arasındaki sözlü tartışma sonucu futbolcuyu döverek öldürdükten sonra kaçan yan hakemin yakalandığını duyurdu.

Firari hakemin dün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada zanlının yakalanması için özel bir ekip kurulduğu ve toplanan bilgiler ışığında saklandığı adrese operasyon düzenlendiği de belirtildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

DAHA ÖNCE 4 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Futbolcunun öldürülmesi olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheliden 4’ü daha önce yakalanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan hakemin de yakalanmasıyla olayla ilgili tüm şüpheliler gözaltına alınmış oldu.

Emniyet birimlerinden alınan bilgiye göre olay, bir mahalle maçı sırasında yan hakemlik yapan zanlı ile bir futbolcu arasındaki sözlü tartışma sonucu patlak verdi. Maçın bitiminde hakem ve beraberindeki kişiler futbolcuya saldırarak darp yoluyla hayatını kaybetmesine neden oldu.