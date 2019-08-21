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Maçta çıkan kavga stat dışına taştı: 1 yaralı

Sakaryaspor-Kocaelispor maçında iki grup arasında çıkan kavga stat dışına taştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:04
Maçta çıkan kavga stat dışına taştı: 1 yaralı

Sakaryaspor-Kocaelispor maçında iki grup arasında çıkan kavga stat dışına taştı.



Olay, Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Caddesi üzerinde bir ganyan bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Sakaryaspor ve Kocaelispor arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç esnasında iki grup arasında çıkan tartışma stat dışına taştı. Maçta çıkan kavgaya karışan ve taraflardan birine ait olduğu öğrenilen ganyan bayii önünde yeniden alevlenen tartışmada K.G. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralının ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan çıkan kavgada iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 01:04
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