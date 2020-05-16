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Dünya

Macron'un önünü kesip hesap sordu: Artık sana inanmıyoruz

Fransa'nın başkenti Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlık çalışanlarının öfkesiyle karşılaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:24:00 -

Emmanuel Macron'un önünü kesen bir hemşire, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha iyi bir ücret talep ettiklerini söyledi. "Biz umutsuzuz. Artık sana inanmıyoruz" diyen hemşire, tek bir maskeyi uzun saatler kullandığını belirterek "Biz Avrupa'nın utancıyız" ifadelerini kullandı.

Macron ise Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin değerli olduğunu, iyi enerjinin düşmesini ve umutsuzluğun yerleşmesini istemediğini söyledi.

Macron hemşirenin "artık sana inanmıyoruz" sözlerine ise "Ben söz vermiyorum. Bana bu konuda inanmama hakkın var, çünkü söz vermiyorum" diye karşılık verdi.

Haber7

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Yorumlar

Feridun

Işte demokrasi. Ses var. Bizde böyle bir şey olsa vay geldi başlarına hemen terörist ilan edilirler. Avrupa bir başka. orda birg ünde 800 kişi ölüyor.. yine de kimse darbeden bahsetmiyor.
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