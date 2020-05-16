Macron'un önünü kesip hesap sordu: Artık sana inanmıyoruz

Emmanuel Macron'un önünü kesen bir hemşire, daha iyi bir çalışma ortamı ve daha iyi bir ücret talep ettiklerini söyledi. "Biz umutsuzuz. Artık sana inanmıyoruz" diyen hemşire, tek bir maskeyi uzun saatler kullandığını belirterek "Biz Avrupa'nın utancıyız" ifadelerini kullandı.

Macron ise Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin değerli olduğunu, iyi enerjinin düşmesini ve umutsuzluğun yerleşmesini istemediğini söyledi.

Macron hemşirenin "artık sana inanmıyoruz" sözlerine ise "Ben söz vermiyorum. Bana bu konuda inanmama hakkın var, çünkü söz vermiyorum" diye karşılık verdi.

Haber7