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Dünya Macron'un küstah sözlerine El-Ezher'den tepki!
Dünya

Macron'un küstah sözlerine El-Ezher'den tepki!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dinini hedef alan sözlerine Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 02:59:00 -
Macron'un küstah sözlerine El-Ezher'den tepki!

Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi'nin İslami Araştırmalar Kompleksi'nden yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cuma günü yaptığı açıklamada, İslam dinine karşı "gerçek İslam'da yeri olmayan" asılsız suçlamalarda bulunduğu kaydedildi.

Macron'un açıklamalarının şiddetle reddedildiği ve iki milyar Müslümanın duygularını alevlendiren ırkçı ifadeler olduğu belirtildi.

Macron ulusa sesleniş konuşmasında, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde” şeklinde tepki çeken sözler sarf etmişti.

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