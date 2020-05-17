Macron'un korkulu rüyası geri döndü

Fransa'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıktı.

Strazburg, Lyon, Nantes ve Besançon gibi kentlerde Sarı yelekliler, salgın nedeniyle 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen 2 ay sonra ülkenin birçok kentinde eylem yaptı.

"Macron istifa" sesleri

Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşı sloganlar attı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentteki gösteride 2 kişi gözaltına alındı ve izinsiz gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 10 kişiye para cezası verildi.

Gerginlikler yaşandı

Bordeaux'da valiliğin yasağına rağmen sokağa çıkan eylemcilerle esnaflar arasında gerginlik yaşandı. Esnaf, Sarı Yelekliler'in mağazaların önünde gösteri yapmasına tepki gösterdi.

Montpellier'deki eylemde de polis göstericilere copla müdahale etti. Gösteride bir kişi yaralandı. Saint-Nazaire'de polisin çok sayıda eylemciye para cezası kestiği bildirildi.