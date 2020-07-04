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Dünya

Macron'un kabusu geri döndü! 'Sıra sende'

Fransa’da Sarı Yelekliler tekrar sokaklara inerek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 23:38:00 -
Macron'un kabusu geri döndü! 'Sıra sende'

Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi. Başkent Paris’te bulunan Opera Meydan’ında toplanan yaklaşık 300 kişilik grup Gare du Nord Tren Garı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Sarı Yelekliler, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına sonuna kadar direneceklerini bildirerek, “Başbakan Edouard Philippe’yi gönderdik, Sıra Macron’da” diye slogan attı.

Göstericilerin aralarında çocuklar da bulunurken, çoğunluğun maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte protestocular polis nezaretinde yürüdü.

Öte yandan Sarı Yelekliler, 17 Kasım 2018 tarihinden bu yana protestolara devam ediyor. Protestolarda bugüne kadar 11 kişi hayatını kaybederken, 500’den fazla kişi yaralandı.

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