  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki
Dünya

Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-11-02 12:32:00 -
Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki

Macron'un İsrail ziyareti sırasında, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesi ve terör örgütleriyle mücadele için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması önerisine Rusya tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa'nın ideolojik eylemlerinin bazı ülkelerde ve dünyadaki bölgelerde durumun istikrarsızlaşmasına yol açtığını söyledi.

Zaharova, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurma yönündeki teklifini değerlendirdi.

Bu teklifin "Orta Doğu'da silahlı çatışmaların gerginleşmesine ve meseleye başka ülkelerin de katılmasına yol açabileceğini" belirten Zaharova, Fransa'nın sorunların "kökünü göremediğini" ifade etti.

Zaharova, şunları kaydetti:

"Paris'in ideolojik eylemleri çoğu zaman ters etki yaratıyor, bazı ülkelerde ve dünyanın bölgelerinde durumun yalnızca istikrarsızlaşmasına yol açıyor. Fransa, bölgede ateşkesin sağlanmasına ve akan kanın durdurulması yönündeki çalışmalara gerçekten katkıda bulunmak istiyorsa, Filistin-İsrail ve genel olarak Orta Doğu meselesinin siyasi ve diplomatik araçlarla çözülmesi gerektiği yönündeki pozisyonumuzu destekleyebilir. Bu nedenle İsrailliler ile Filistinlileri tüm tartışmalı konuları görüşmek için doğrudan müzakereleri hızla başlatmaya çağırıyoruz."

Mariya Zaharova, "İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan Doğu Kudüs'te başkentiyle 1967'deki sınırlar içinde bağımsız Filistin devletinin oluşturulmasından yana olduklarını" bildirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Ekim'de İsrail ziyareti sırasında, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesi ve terör örgütleriyle mücadele için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!
Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!

Gündem

Bir kere de şaşırt be kadın! Akşener Hamas'ı hedef gösterdi!

Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti
Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti

Gündem

Kuzey Kore, İsrail-Hamas savaşında tarafını dünyaya ilan etti

Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi
Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

Gündem

Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

Hamas'tan esir takası açıklaması
Hamas'tan esir takası açıklaması

Gündem

Hamas'tan esir takası açıklaması

Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!
Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!

Gündem

Hamas’tan demir kubbeye ekonomik darbe!

Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı
Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı

Gündem

Vurun yiğitler! Hamas, İsrail ordusuna düzenlediği baskından görüntüler yayınladı

Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu
Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu

Gündem

Foreign Affairs yazdı! Netanyahu Hamas saldırısını biliyordu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23