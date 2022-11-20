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Gündem Macron'u tokat manyağı yaptılar! Yine saldırıya uğradı
Gündem

Macron'u tokat manyağı yaptılar! Yine saldırıya uğradı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'da kadın protestocuların eleştiri odağı oldu. Hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir kadın Macron'a tokat attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 19:33:00 -

Sık sık tokat yiyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine tokat yedi.

Fransa'da yaşanan kriz nedeni ile eleştirilerin odağında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıya uğradı. Fransa'da hükümetin politikalarını ve yaşanan ekonomik krizi protesto eden kadın şiddete başvurdu.

Protestocu kadınlarından birinin Macron'a tokat attığı görüldü. Geri çekilen Macron'a korumaları yardımcı olurken, tokat atan kadını da etkisiz hale getirdiler.

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