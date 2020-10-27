Macron'u şeytana benzettiler

Avrupa ülkesi Fransa'da Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin gösterimine bir tepki de İran'dan geldi. Muhafazakar görüşleriyle bilinen Tahran gazetesi Vatan Emrooz, bugünkü manşetini Macron'a ayırdı.

"Paris İblisi"

Vatan Emrooz, illüstrasyonla Macron'u şeytana benzeterek "Paris iblisi" manşetiyle 1. sayfadan verdi. Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı söylemleri nedeniyle kınandı.

Macron'un açıklamaları tepki çekti

Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin yansıtılması ve bunların okullardaki ders kitaplarında olması gerektiğini söylemesi kayışı koparan son hamle oldu.

Macron, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" dedi.