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Gündem Macron'dan 'Türkiye' ikiyüzlülüğü! İtiraf etti
Gündem

Macron'dan 'Türkiye' ikiyüzlülüğü! İtiraf etti

"Putin Ukrayna'da soykırım yapıyor mu?" sorusuna cevap veren Macron'dan Türkiye'ye yönelik ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Macron, soruyu "Soykırımı siyasiler değil hukukçular tanımlamalı'' diye cevapladı. Macron, sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili farklı bir tavır takınmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 22:27:00 -
Macron'dan 'Türkiye' ikiyüzlülüğü! İtiraf etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da soykırımla suçlaması ile başlayan tartışma sürüyor.

Tartışmayla ilgili ilk açıklama İngiltere Başbakanı Johnson'dan gelmişti. Biden'ın sözlerine temkinli yaklaşan Johnson, yaşananların soykırımdan çok da uzak görünmediğini ifade etmişti.

Macron'a 'soykırım' sorusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a da "soykırım" ifadesi ile ilgili görüşü soruldu.

Macron, yalnızca bir mahkemenin böyle bir tanımlama yapabileceğini belirtti. Bu tanımlamayı politikacıların yapamayacağı söyledi.

1915 olayları için 'soykırım' demişti

Ukrayna'da yaşananlara soykırım demekten çekinen Macron, 1915 olaylarıyla ilgili farklı bir tavır takınmıştı.

2019'da Fransa'da 24 Nisan'ı sözde "Ermeni soykırımını anma günü" ilan etmişti.

 

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