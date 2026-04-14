Dünya
Macron'dan Trump ve Pezeşkiyan'a çağrı

Macron'dan Trump ve Pezeşkiyan'a çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Trump ve İran lideri Pezeşkiyan'dan İslamabad'daki görüşmelere yeniden başlamalarını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü ifade etti.

Görüşmede, İslamabad'da askıya alınan müzakerelerin yeniden başlatılmasını, yanlış anlamaların giderilmesini ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesini istediğini belirten Macron, "Özellikle ateşkesin tüm taraflarca tam olarak uygulanması ve Lübnan'ı da kapsaması şarttır." ifadesini kullandı.

 

Macron, Hürmüz Boğazı'nın mümkün olan en kısa sürede, kısıtlama veya geçiş ücreti olmaksızın koşulsuz olarak yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'in 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması için "çok taraflı ve savunma amaçlı" misyona katılmaya hazır ülkeleri bir araya getirecek bir konferansa ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

ABD ile İran heyetleri arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 11 Nisan'da görüşmeler yapılmış, taraflar yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.

