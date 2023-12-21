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Gündem Macron'dan skandal açıklama, günah çıkardı! İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı, Müslümanları hedef aldı
Gündem

Macron'dan skandal açıklama, günah çıkardı! İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı, Müslümanları hedef aldı

Yeniakit Publisher
2023-12-21 00:22:00 - 2023-12-21 01:15:43
Macron'dan skandal açıklama, günah çıkardı! İsrail'in saldırılarını aklamaya kalktı, Müslümanları hedef aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırıları hakkında skandal sözler sarf etti! İsrail için adeta günah çıkaran skandal ifadeler kullandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'e destek çıktı. İsrail'in saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına gelmediğini ileri süren Macron, terör devletini aklamaya çalıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

 

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