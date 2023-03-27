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Dünya Macron'dan Prens Selman'a telefon
Dünya

Macron'dan Prens Selman'a telefon

Yeniakit Publisher
2023-03-27 11:29:00 -
Macron'dan Prens Selman'a telefon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı telefonla aradı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Bin Selman'ı telefonla aradı.

Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik çabalar ile ortak işbirliği yönleri değerlendirildi.

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