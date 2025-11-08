Macron’dan Meksika mesajı! Stratejik yakınlaşma vurgusu dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meksika ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşmesinde iki ülke arasındaki "stratejik ittifaka" dikkati çekti.

Sheinbaum, mevkidaşı Macron'u başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın kapısında resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, konuşmasında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa işaret ederek, "Bugün stratejik ittifakımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönem, daha da küreselleşmeyi gerektiriyor ve biz de bunu istiyoruz." dedi.

Meksika'da halihazırda 700 Fransız şirketinin yatırım yaptığını hatırlatan Macron, iki ülke ekonomik işbirliğini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Macron, her iki ülkenin de çok taraflılığın savunulması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, "Meksika, Fransa'nın dostu ve stratejik ortağıdır. Fransa, Meksika'yı çok seviyor. İkili çerçeveyi sağlamlaştırmak, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve her iki taraftan yatırımcılara daha fazla görünürlük sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Macron'un ziyareti bizim için büyük önem taşıyor"

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da Macron'un ülkeye yaptığı ziyareti iki ülke ekonomik işbirliğinin ötesinde gördüklerini vurguladı.

Mezoamerikan'a ait (Meksika ve çevresindeki eski uygarlıklar) tarihi eserleri Fransa'dan getirtmek istediklerini dile getiren Sheinbaum, "Macron'un ziyareti bizim için büyük önem taşıyor çünkü Meksika'ya geri getirtmek istediğimiz bazı kodeksler var, bu bizim temel ilgi alanımız." ifadesini kullandı.

Macron'dan bu konuda destek istediklerini aktaran Sheinbaum, "Elbette iş insanlarıyla birlikte geldiler ve Meksikalı iş insanları da bu görüşmelere katılacak. Ancak bizim asıl ilgimiz, Meksika açısından büyük önem taşıyan bu kodekslerin ülkemize geri getirilmesidir." şeklinde konuştu.