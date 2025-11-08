  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Özgür Özel ve 11 milletvekili hakkında fezleke! Dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu

Müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğu ile değiştiriyordu: Tezgahı kapatılan engelli pazarcıya ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma

Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e: Abicim bu üslup nedir?

İstismarsa varlar camide yoklar! “Atatürk’e mevlit okuyun” diyenlerin kendileri gelmiyor

CHP, İstanbullunun 'su'yunu sıkacak: Zam için kollar sıvandı

CHP’nin çöp krizi sinek istilasına dönüştü: Salgın çıkmaması için şehir dört koldan ilaçlanıyor

Bu da İngiltere’nin “Sözcü” gazetesi. Skandal haber!
Gündem Macron’dan Meksika mesajı! Stratejik yakınlaşma vurgusu dikkat çekti
Gündem

Macron’dan Meksika mesajı! Stratejik yakınlaşma vurgusu dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macron’dan Meksika mesajı! Stratejik yakınlaşma vurgusu dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meksika ziyareti sırasında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki “stratejik ittifakın” önemine işaret etti. Görüşmede karşılıklı iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi üzerinde durulduğu aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meksika ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile görüşmesinde iki ülke arasındaki "stratejik ittifaka" dikkati çekti.

Sheinbaum, mevkidaşı Macron'u başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'ın kapısında resmi törenle karşıladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, konuşmasında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa işaret ederek, "Bugün stratejik ittifakımızda yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönem, daha da küreselleşmeyi gerektiriyor ve biz de bunu istiyoruz." dedi.

Meksika'da halihazırda 700 Fransız şirketinin yatırım yaptığını hatırlatan Macron, iki ülke ekonomik işbirliğini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Macron, her iki ülkenin de çok taraflılığın savunulması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak değerlere sahip olduğunu belirterek, "Meksika, Fransa'nın dostu ve stratejik ortağıdır. Fransa, Meksika'yı çok seviyor. İkili çerçeveyi sağlamlaştırmak, ekonomik ilişkileri güçlendirmek ve her iki taraftan yatırımcılara daha fazla görünürlük sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

- "Macron'un ziyareti bizim için büyük önem taşıyor"

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum da Macron'un ülkeye yaptığı ziyareti iki ülke ekonomik işbirliğinin ötesinde gördüklerini vurguladı.

Mezoamerikan'a ait (Meksika ve çevresindeki eski uygarlıklar) tarihi eserleri Fransa'dan getirtmek istediklerini dile getiren Sheinbaum, "Macron'un ziyareti bizim için büyük önem taşıyor çünkü Meksika'ya geri getirtmek istediğimiz bazı kodeksler var, bu bizim temel ilgi alanımız." ifadesini kullandı.

Macron'dan bu konuda destek istediklerini aktaran Sheinbaum, "Elbette iş insanlarıyla birlikte geldiler ve Meksikalı iş insanları da bu görüşmelere katılacak. Ancak bizim asıl ilgimiz, Meksika açısından büyük önem taşıyan bu kodekslerin ülkemize geri getirilmesidir." şeklinde konuştu.

Fransa’da flaş gelişme! Macron, Lecornu’yu yeniden başbakan olarak atadı
Fransa’da flaş gelişme! Macron, Lecornu’yu yeniden başbakan olarak atadı

Dünya

Fransa’da flaş gelişme! Macron, Lecornu’yu yeniden başbakan olarak atadı

Macron, Louvre Müzesi'ndeki hırsızlığı Fransa tarihine ve mirasına yönelik saldırı olarak yorumladı
Macron, Louvre Müzesi'ndeki hırsızlığı Fransa tarihine ve mirasına yönelik saldırı olarak yorumladı

Dünya

Macron, Louvre Müzesi'ndeki hırsızlığı Fransa tarihine ve mirasına yönelik saldırı olarak yorumladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gazze'deki önceliği açıkladı! İstikrar gücü kurulması çağrısı yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23