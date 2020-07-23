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Dünya

Macron’dan küstah talep

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile Türkiye’nin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 13:35:00 -
Macron’dan küstah talep

Münübe Yılmaz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesi ile Türkiye’nin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Elysee Sarayı’nda Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nicos Anastasiades’İ kabul eden Macron, Türkiye’nin Akdeniz’de başlatacağı sismik çalışma ile Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ileri sürerek, cezalandırılmasını talep etti. Fransa’nın, Kıbrıs ve Yunaistan’ı her zaman desteklemeye hazır olduğunu belirten küstah Macron, “Bir kez daha Türkiye tarafından egemenlik hakları ihlal edilen Kıbrıs ve Yunanistan’ın yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. AB’ye üye bir ülkenin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ya da tehdit edilmesi kabul edilemez. Bunu yapanlar cezalandırılmalı” dedi. Ankara, 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de sismik arama yapacağını açıklayarak, konu ile ilgili Navtex (Yazılı Seyir Uyarı Sistemi) yayınlamış, akabinde Yunanistan ordusu da alarma geçmişti.

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Yorumlar

Zıya

Len şarlatan gücün yetiyorsa gel bakalım
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keçili71

gelde cezalandır ....ın oğlu.
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