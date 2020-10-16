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Dünya Macron'dan kritik toplantı öncesi Türkiye açıklaması
Dünya

Macron'dan kritik toplantı öncesi Türkiye açıklaması

Avrupa Konseyi öncesi basına yaptığı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan görüşmelerde Türkiye ve Karabağ'ın da konuşulacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 05:19:00 -
Macron'dan kritik toplantı öncesi Türkiye açıklaması

Belçika’nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basına açıklamalarda bulundu.

Macron, görüşmelerde, Türkiye ve Dağlık Karabağ meselesinin ele alınacağını ve burada daha fazlasını söyleyemeyeceğini ifade etti.

Avrupa'da artmakta olan koronavirüsün ele alınacağını belirten Macron, yeni bir yol haritası ve ortak kararların tartışılacağını söyledi.

İngiltere'ye de sert çıktı

İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit konusunun da ele alınacağını aktaran Macron, Brexit'i kendilerinin seçmediğini bu nedenle balıkçıların İngiltere karasularına erişiminin sağlanacağını açıkladı.

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