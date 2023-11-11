  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Biden'a partisinden İsrail tepkisi

EYT'li olmayana kademeli emeklilik! Emekli olmak için 4500 ve 5400 gün yetiyor

Hackerlar dünya devinin verilerini çalıp internette yayınladı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Yapmadıkları kalmamış

AK Parti Milletvekili Hulki Cevizoğlu 'Atatürk' gerçeğini açıkladı | Şok edici bir iddiada bulundu

MHP'den gündemi sarsan Yargıtay-AYM krizi açıklaması: Ya kapatacağız ya yeniden yapılandıracağız

Siyonistlerden fosfor bombalarıyla katliam! Sadece Gazze'ye değil insanlığa savaş açtılar

İşte siyonist zihniyet | Haham'dan Gazze için skandal ifadeler: Hayvanlarla uğraşıyoruz

Böyle eğitimci olmaz olsun!

Katil İsrail ordusu duyurdu! Savaş uçakları ve SİHA'larla vurdular
Gündem Macron'dan İsrail'e Gazze çıkışı! Bombalamayı durdur
Gündem

Macron'dan İsrail'e Gazze çıkışı! Bombalamayı durdur

Yeniakit Publisher
2023-11-11 11:05:00 -
Macron'dan İsrail'e Gazze çıkışı! Bombalamayı durdur

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarına ilişkin, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ateşkes çağrısında bulunarak, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi.

IHA'da yer verilen habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye özel röportaj verdi. İsrail'in Gazze'ye ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü saldırılara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Macron, ilan edilecek bir ateşkesin İsrail'e fayda sağlayacağını dile getirdi. Fransa'nın Hamas'ın eylemlerini de "açıkça kınadığını" hatırlatan Macron, ateşkes çağrılarına ABD ve İngiltere dahil diğer ülkelerin de katılmasını isteyip istemediğine yönelik sorulan soruya ise "Umarım katılırlar" şeklinde yanıt verdi. Ateşkesin tüm sivillerin korunmasına imkan tanıyacağını vurgulayan Macron, "Fiilen, bugün siviller bombalanıyor. Bebekler, kadınlar, yaşlı insanlar bombalanıyor ve öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve hiçbir meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarında uluslararası hukuku ihlal edip etmediği sorulan Macron, "Ben bir hakim değilim. Ben bir devlet başkanıyım" şeklinde yanıt verdi. Macron, İsrail'in kendisini korumanın en iyi yolunun "Gazze'yi bombalamak olduğu" fikrine katılmadığını ve bunun çatışmayı uzatacağını ifade etti.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'DA YAPTIĞI EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİKTİR"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline de değinen Macron, "Rusya'nın savaşı kazanmasına izin verilirse Avrupa'da Gürcistan ve Kazakistan gibi diğer eski Sovyet devletlerini ve tüm kıtayı tehdit edebilecek yeni bir emperyal güç ortaya çıkacak. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı kesinlikle emperyalizm ve sömürgeciliktir" dedi. Ukrayna'yı desteklemenin Fransa'nın ve tüm ülkelerin "görevi" olduğunu söyleyen Macron, Ukrayna'nın kaybedilen toprakları geri alma mücadelesinde önümüzdeki ayların kritik olacağını söyledi. Macron Ukrayna'nın masaya oturma zamanının "henüz" gelmediğini, müzakere kararının da yalnızca Kiev'e ait olduğunu vurguladı. Macron, adil müzakerelerin yapılacağı, masada Rusya ile çözüm bulunacak bir zamanın geleceğini de sözlerine ekledi.

"TEKNOLOJİ DEVLERİ SÖZLERİNİ TUTMUYOR"

Sanal ortamda artan aşırıcılığı ilişkin konuşan Macron, Facebook'un ana şirketi Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarında nefret söylemini hafifletmek için verdikleri sözleri "tamamen yerine getirmediklerini" ifade etti. Söz konusu şirketlerde Fransızca içerikleri kontrol edecek yeterince personel olmadığını, bunun da "utanç verici" olduğunu dile getirdi. Macron, bu konuda şirketlerini zorlayacağını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ

İklim değişikliğinin dünya genelinde terörizme neden olduğunu vurgulayan Macron, Batı Afrika'da bulunan Çad Gölü'nde kürsel ısınmanın sonucu su seviyesindeki düşüşü buna örnek olarak gösterdi. Macron, "İklim değişikliğinin bir sonucu olarak, balıkçılıkla geçinen birçok aile sıkıntı çekiyor. Birçok tür yok oldu ve bu, birçok insanı terörizme iten politikalara yol açtı" ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi
Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi

Gündem

Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!
Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Dünya

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur
Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur

Dünya

Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur

Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı
Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı

Dünya

Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı

Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki
Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki

Dünya

Macron'un Hamas teklifine Rusya'dan sert tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23