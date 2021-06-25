Macron'dan ilginç Türkiye açıklaması: Gerilim azaldı ama teyakkuzdayız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi. Macron, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" dedi.

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sebebiyle Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında Macron, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" derken, “Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” şeklinde konuştu.Macron, AB

Liderler Zirvesi'nde yasadışı göçle daha etkili mücadele gerektiğinin ele alındığını ve Türkiye konusunda da görüştüklerini söyledi.