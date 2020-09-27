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Dünya Macron'dan flaş çıkış: Gitmesi lazım
Dünya

Macron'dan flaş çıkış: Gitmesi lazım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yeniden kazanan Aleksandr Lukaşenko’nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:00:00 -
Macron'dan flaş çıkış: Gitmesi lazım

Bir Fransız gazetesine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'ta seçim sonrası patlak veren protestolara ilişkin açıklamada bulundu.

Belarus’ta yaşananların bir güç krizi olduğunu iddia eden Macron, otoriter güçlerin demokrasinin mantığını kabul edemediğini ve zorla iktidarda kalmaya çalıştığını söyleyerek Lukaşenko'nun artık gitmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkedeki göstericilerin cesaretlerinden etkilendiğini belirten Macron "Her hafta sonu yollara çıkmanın risklerini biliyorlar ve buna rağmen ülkeye demokrasi getirme hareketini sürdürüyorlar" dedi.

Fransa'nın Belarus'ta barıştan yana olduğunu söyleyen Macron, halkın iradesinin göz önüne alınarak bir diyalog süreci başlatılması gerektiğini kaydetti.

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