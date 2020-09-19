Macron'dan Doğu Akdeniz için Türkçe mesaj
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'e ilişkin, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım." ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'deki gerilimi ilk kez Twitter hesabından Türkiye'ye göndererek açıklama yaptı.
Emmanuel Macron şunları kaydetti:
"Ajaccio'da Türkiye'ye iyi niyetle net bir mesaj gönderdik, yine saflık olmadan sorumlu bir diyalog başlatalım. Bu çağrı bundan sonra Avrupa Parlamentosu'nun çağrısı. Görünüşe göre duyulmuş. Devam edelim."
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, Doğu Akdeniz'in gündem maddeleri arasında yer alacağı Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Geçtiğimiz hafta, Korsika'nın başkenti Ajaccio'da AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi düzenlendi.