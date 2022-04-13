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Gündem Macron'dan çarpıcı Türkiye ve Rusya itirafı
Gündem

Macron'dan çarpıcı Türkiye ve Rusya itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkileri yeniden düşünmesinin önemli olduğunu, aksi takdirde Avrupa'nın barış içinde yaşamayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 18:52:00 - 2022-04-13 19:33:34
Macron'dan çarpıcı Türkiye ve Rusya itirafı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Le Point dergisine verdiği özel demeçte, Avrupa'nın daha geniş bir barış, ekonomik iş birliği ve serbest dolaşım alanı düşünmesi gerektiğini belirtti.

"Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini yeniden düşünmesi önemli. Aksi takdirde Avrupa barış içinde yaşayamaz." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Çin'e yöneldiğini aktardı.

Macron, Türkiye'nin de Suudi Arabistan ve İran gibi ülkeler ile sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

Türkiye'nin uzun vadede Batı'ya sırtını dönmemesi gerektiğini ifade eden Macron, Batı'nın zayıflığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya karşı savaş başlatma konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.

Macron, Putin'in daha birkaç hafta önce savaşı durdurmayacağına karar verdiğini kaydetti.

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