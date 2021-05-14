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Dünya Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı
Dünya

Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan'a yöneltilen skandal suçlamaya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:13:00 -
Macron'dan Azerbaycan'a skandal çağrı

Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan’ın destek arayışı devam ediyor. Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesine karşılık halen bölgede hak iddia eden Erivan yönetimine, Fransa'dan destek geldi.

“Azerbaycan sınırımızı ihlal etti” iddiasında bulunan Paşinyan'a Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook hesabından yaptığı açıklama ile destek verdi.

"Azerbaycan derhal çekilmeli"

Macron, Azerbaycan’ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, “Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı. Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Ermeni halkına bir kez daha söylüyorum: Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı. Macron’un ofisinden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı” denildi.

Ermenistan'dan 'sınır ihlali suçlaması'

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan’a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

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Yorumlar

Çelik

Bu faşist macera arıyor Fransa halkı tepkiyi yükseltmesi lazım 
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Gurbetçi

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