Macron’dan alçakça bir hamle daha! Müslümanlara hançer

Münübe Yılmaz

2003 yılında dönemin İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy tarafından kurulan Fransa İslam Konseyi (CFCM) feshedildi. Kuruluşundan bu yana tartışmaların odağında yer alan ve Fransız devletine yakın olduğu için çoğu kez tepki çeken konseyin yerine “Fransa'da İslam Forumu” adlı yeni bir kurumun kurulacağı belirtildi. Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Mohamed Mousavi, artık faaliyet göstermeyeceklerini doğrulayarak kararı desteklediklerini açıkladı. 80 ila 100 kültür yetkilisi, cami imamı ve sivil toplum aktivistinin önümüzdeki haftalarda Paris'te imamların eğitimi, İslami ilkelerin tanımlanması ve Müslüman karşıtı hareketlere karşı koyma gibi konuları tartışmak üzere bir araya gelmesinin planlandığını ifade eden Mousavi, Fransa'daki diğer Müslüman derneklerden kaçının yeni kurumu kabul edeceğinin ise belli olmadığını sözlerine ekledi.

Yeni kurumun laik devlet ideolojisine bağlılık göstermesini istiyorlar

Sağcı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de yeni organ olan “Fransa'da İslam Forumu”nun yabancı hükümetlerden etkilenmemesini ve laik devlet ideolojisine bağlılık göstermesini istediğini söyledi.

“Boyun eğmiş bir Müslüman topluluk oluşturmaya çalışıyorlar”

Fransa'da hukukçu ve İngiltere merkezli insan hakları örgütü CAGE'de araştırmacı olan Rayan Freschi ise Fransız devletinin ülkedeki Müslümanlar üzerinde bir etki kurmak istediğini kaydederek, "Liderleri tamamen devletin ideolojisine boyun eğmiş bir Müslüman topluluk oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Fransa’da 6 milyon Müslüman yaşıyor

Batı Avrupa'daki en büyük Müslüman nüfusa sahip ülke olan Fransa’da İslam dinine inananların sayısının 6 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor.