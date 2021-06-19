Macron'a şok soru: Yediğin tokat n asıldı?
Fransa'da bir okulu ziyaret eden Emanuel Macron'a öğrencilerden birisi "Yediğin tokat nasıldı?" sorusunu sordu. Bozuntuya vermeyen Macron soruya, 'Hoş değildi' şeklinde cevap verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a geçtiğimiz 8 Haziran’da Drome bölgesindeki ziyareti sırasında 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı.
Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası talep etmiş, Valence Mahkemesi Tarel'i 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
Mahkeme ayrıca Tarel hakkında hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı almış, Tarel’i kamu görevinden men etmişti.
"Yediğin tokat nasıldı?"
Macron’a, bugün Somme bölgesinde yer alan Poix-de-Picardie kasabasındaki ilkokulu ziyaretinde o tokat bir öğrenci tarafından soruldu.
Fransız kanalı BFM tarafından yayınlanan görüntülere göre bir öğrenci konuşmak için elini kaldırdıktan sonra Macron'a, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu.