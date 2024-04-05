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Dünya Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı
Dünya

Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-04-05 22:02:00 -
Macron'a İsrail'e silah satışını durdur çağrısı

Fransa'da muhalefetten 115 parlamenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan İsrail'e yönelik her türlü silah satışının durdurulmasını istedi.

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot X hesabından, kendisi dahil 115 muhalif parlamenterin Macron'a gönderdiği ortak mektubu paylaştı.

Fransız parlamenterler mektupta, gelecek günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bini geçeceğini bildirdi.

Bu trajedi karşısında ocak ayında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'de "soykırım" yaşanma riski olduğunu ve İsrail'den bunu önlemesini istediğini belirten parlamenterler, "İsrail ordusu Gazze'de soykırım işlerken, birçok muhalif milletvekili, hükümetinizden İsrail ordusuna teslim edilen Fransız askeri malzemeleri hakkında açıklamalar talep etmişti." ifadesini kullandı.

Parlamenter, farklı hükümet üyelerinin, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma sistemiyle ilgili askeri malzeme gönderdiğini bildirdiğine işaret ederek, 2 Fransız basın kuruluşunun, Fransa'nın İsrail'e Ekim 2023'te makineli tüfeklerde kullanılan fişekler gönderdiğini ortaya çıkardığını kaydetti.

İsrail'in bölgedeki birçok saldırısı sırasında bu tarz fişeklerin kullanıldığının tespit edildiğine işaret eden parlamenterler, "Hükümetin söylediğinin aksine, Fransa'nın İsrail'e sadece savunma malzemesi teslim etmediği açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Parlamenterler, Macron'dan barışa katkıda bulunmak için Fransa'nın aşırı sağcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine her türlü silahı satmayı durdurması çağrısı yaptı.

Kanada, Hollanda gibi başka ülkelerin de benzer kararlar aldığına değinen parlamenterler, Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik, "Fransa'nın, Filistin halkına karşı işlenen soykırıma suç ortağı olması riskini göze alamazsınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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