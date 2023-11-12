Macron'a geri vites yaptırdılar! Özür dilemek zorunda kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ''Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok.'' demişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tekrar aradı ve sözlerine açıklama getirdi.

Macron, Herzog'u tekrar aradı

İsrail ordusunun yoğun biçimde saldırdığı ve insani krizin her geçen gün derinleştiği Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u tekrar aradı ve sözlerine açıklama getirdi.

İsrail'e yanlış yaptığını hatırlattı

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron cuma günü BBC'ye verdiği röportajda yaptığı ateşkes çağrısı ve İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sivillerin öldüğüne ilişkin sözleri hakkında konuştu.

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Macron, "İsrail'in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullandı.

İnsani yardımın önemini vurguladı

Röportajda ülkesi ve diğer birçok ülke için önemli insani duruma dikkati çekmek istediğine işaret eden Macron, Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Macron, Herzog'a Gazze'deki İsrailli esirlerin "derhal serbest bırakılmasını talep etmeye ve bu konuda çalışmaya" bağlı olduğunu iletti.

Herzog tepki gösterdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Macron'un açıklamalarının İsrail'de "üzüntü ve hayal kırıklığıyla karşılandığını" belirterek, Macron'un bu sözlerine izahat getirdiğini belirtti.

İsrail ordusunun insani tutum ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Herzog, İsrail'in masum sivillere zarar gelmemesi için "mümkün tüm yöntemleri denediğini" ileri sürdü.

Herzog, Fransız Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in "Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı, DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun yürüttüğü mücadeleye" benzetmesini hatırlattı.

İşte Macron'un o sözleri

Macron, 10 Kasım'da İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği özel röportajda Gazze'de hayata geçirilecek ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söylemişti.

Macron, röportajında İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sivillerin öldüğünü belirterek, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." sözlerini sarf etmişti.