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Dünya Macron yola geldi, Türkçe diyalog istedi
Dünya

Macron yola geldi, Türkçe diyalog istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a arka çıkıp, Türkiye’ye cephe alması konusunda umduğu desteği bulamayınca çark etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:11:00 -
Macron yola geldi, Türkçe diyalog istedi

Macron, Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunarak, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. Fransız lider şunları kaydetti: “Ajaccio’da (Korsika adasının başkenti), Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naifl ik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosunun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.” Türkiye’ye kendince zeytindalı uzatan Macron, geçen hatta Korsika’da yapılan AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde istediği desteği bulamamıştı.

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