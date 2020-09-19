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Dünya Macron yine küstahlaştı! Bu kez Türkçe yazdı
Dünya

Macron yine küstahlaştı! Bu kez Türkçe yazdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, sosyal medya hesabından Türkçe bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:18:00 -
Macron yine küstahlaştı! Bu kez Türkçe yazdı

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim sürerken, ülkesinde kaybettiği ilgiyi tekrar yakalamak isteyen ve eski sömürge gücüne kavuşmak için çaba sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron boş durmuyor. Yunanistan'a silah satmak için Yunanlıları savunan Macron, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili küstah bir mesaj yayımladı.

"Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkçe mesaj yayımlayan Macron, küstah ifadeler kullandı. Türkiye'ye net mesaj gönderildiğini belirten Macron, "Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı. Macron'un tweeti şu şekilde; "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim"

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