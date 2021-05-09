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Dünya Macron ve Sassoli'den itiraf: Eksiklerimizi ortaya çıkardı
Dünya

Macron ve Sassoli'den itiraf: Eksiklerimizi ortaya çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin Avrupa'nın eksikliklerini ortaya çıkardığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 20:42:00 -
Macron ve Sassoli'den itiraf: Eksiklerimizi ortaya çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın katılımıyla Strazburg'da AP'de "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" düzenlendi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı ve özellikle Avrupa'yı çok etkilediğini vurguladı.

Avrupa'ya karşı eleştirileri her gün duyduğunu ifade eden Macron, bu eleştirilerin aksine salgının yol açtığı krize karşı Avrupa modelinin oluştuğunu belirtti.

Macron, Avrupa'nın dayanışmasıyla salgına karşı mücadele ettiklerini, bu iş birliğinin salgında hayatlar kurtardığını dile getirdi.

Salgınla mücadele kapsamında ABD'ye özellikle Kovid-19 aşılarının paylaşımı konusunda daha fazla iş birliği yapma çağrısında bulunan Macron, salgının yol açtığı krizin Avrupa'nın eksiklerini de ortaya çıkardığını vurguladı.

Macron, Avrupa'nın politikalarını ve hedeflerini uygulama konusunda yeterli seviyede hızlı olmadığını söyledi.

ABD'nin toplumda daha fazla dayanışma içinde olmak için Avrupa'dan esinlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Macron, ancak Avrupalıların hız konusunda ABD'den esinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sassoli de Strazburg'da uzun süredir salgın nedeniyle yapılamayan AP Genel Kurulu'nun yakın zamanda yeniden başlayacağını söyledi.

Avrupa'da salgın döneminde yolunda giden ve gitmeyen konuları gördüklerini ifade eden Sassoli, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Sassoli, "AB zarar görmesi halinde zor durumda kalıyor ve bunun üstesinden gelinmesi gerekiyor. AB'nin işleyişini değerlerimize ve prensiplerimize göre iyileştirmemiz gerekiyor." dedi.

AB'nin işleyişinin "tutarlı" olması gerektiğini ifade eden Sassoli, AB'nin sorunlara ilişkin hızlı kararlar alması gerektiğini belirtti.

Sassoli, Avrupa'da ortak politikaların ve dayanışmanın oluşturulması gerektiğini, böylece zorlukların üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Avrupa'nın sağlık politikası olmadan salgından çıkamayacağını aktaran Sassoli, AP'nin de güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sassoli, Avrupa vatandaşlarının AB Komisyonu Başkanlığı seçiminde söz hakkı olması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen de AB'nin Avrupalıların istediği gibi olması gerektiğini belirtti.

Salgının gençleri çok fazla etkilediğini ifade eden von der Leyen, Avrupa'nın geleceği için bu konferansın önemine değindi.

Von der Leyen, gençlerin Avrupa'nın değişiminde önemli rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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