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Macron ve Merkel, Amazonlardaki yangının G7’de görüşülmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amazonlardaki yangının hafta sonu Fransa’da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi’nde görüşülmesini istedi.

23 Ağustos 2019 Cuma 15:51
Macron ve Merkel, Amazonlardaki yangının G7’de görüşülmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amazonlardaki yangının hafta sonu Fransa’da gerçekleştirilecek G7 Zirvesi’nde görüşülmesini istedi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brezilya’da Amazon yağmur ormanlarında devam eden yangının bu hafta sonu G7 Zirvesi’nde görüşülmesi gereken uluslararası bir kriz olduğunu açıkladı.


Hafta sonu Fransa’da yapılacak G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Cumhurbaşkanı Macron, Amazonlar’da devam eden yangının uluslararası bir mesele olduğu konusunda uyardı. "Evimiz yanıyor. Kelimenin tam anlamıyla. Amazon, gezegenimizin oksijeninin yüzde 20’sini üreten ciğerleridir. Ciğerlerimiz yanıyor" tweet’ini attı. Fransız Cumhurbaşkanı daha sonra yaptığı açıklamada, “Bu uluslararası bir kriz. G7 Zirvesi’nin üyeleri, bu acil durumu tartışalım” diyerek çağrıda bulundu.


Almanya Başbakanı Merkel de yangınları "şok edici ve tehdit edici" olarak nitelendirdi. Konunun G7’nin gündeminde olması gerektiğine ikna olduğunu söyledi. Merkel, Amazonlardaki yangın için “akut acil durum”un gündemde olduğunu söyleyerek, Macron’un "evimiz yanıyor” tweet’ine destek verdi.


Çevre grupları ise yangınların Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun inkar ettiği çevre politikalarıyla bağlantılı olduğunu iddia etti.



Bolsonarı’dan Macron’a suçlama


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise Macron’u siyasi kazanç için Amazonlar’da devam eden yangını kullanmakla suçladı. Bolsonaro, Macron’un Brezilya’nın katılmadığı G7 Zirvesi’nde yangınları görüşmek için çağrıda bulunmasını, “Yanlış akıllara yerleştirilmiş sömürgeci bir zihniyet” diyerek eleştirdi. Bolsonaro, "Fransa cumhurbaşkanının Amazonlarla ilgili olarak bölge ülkelerinin katılımı olmadan G7’de tartışılması yönündeki önerisi, 21’inci yüzyıla ait olmayan yanlış bir sömürgeci zihniyet uyandırıyor” ifadelerini kullandı.


Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan Amazon, küresel ısınmanın hızını yavaşlatan hayati bir karbon deposu konumunda. Aynı zamanda, yaklaşık üç milyon bitki ve hayvan türü ile bir milyon yerli insana da ev sahipliği yapmakta.



“Yangınları insanlar çıkarır”


Orman yangınları Brezilya’daki genellikle kurak mevsimde yaşanır. Ancak aynı dönemde sığır çiftlikleri için yasa dışı olarak ormanları tahrip etme çabaları da yine bu dönemde başlar. Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü’nden (INPE) araştırmacı Alberto Setzer, “Kuru mevsim yangının çıkması ve yayılması için elverişli koşullar oluşturuyor. Ancak yangının başlaması, kasıtlı olarak veya kazayla insanların sorumluluğudur” dedi.


Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF) Amazon Programı Başkanı Ricardo Mello, yangınların son dönemlerde görülen ormansızlaşma artışının bir sonucu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 15:51
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