  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron, Türkiye'nin Azerbaycan desteğini 'tehlikeli' buluyor
Dünya

Macron, Türkiye'nin Azerbaycan desteğini 'tehlikeli' buluyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal ettiği Karabağ kriziyle ilgili, Türkiye'nin Azerbaycan'a destek açıklamalarını 'tehlikeli' olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 00:36:00 -
Macron, Türkiye'nin Azerbaycan desteğini 'tehlikeli' buluyor

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 6'ncı gününde cephe hattında gelişmeler sürerken uluslararası kamuoyundan da art arda açıklamalar geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmezse müzakere olmayacağını söyleyen Erdoğan'ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Litvanya ve Letonya'ya düzenlediği dış gezinin ikinci gününde, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere açıklama yaptı. Macron, Ermenistan'ın yıllarca işgal altında olan Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye'nin söylemlerini 'savaş yanlısı' bulduğunu belirtti. 

Macron'dan skandal Karabağ yorumu

"Türkiye'nin düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım" ifadelerini kullanan Macron, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi.

Macron, Ermenistan'ın hukuksuz bir şekilde işgal ettiği Dağlık Karabağ krizine değinerek, "Türkiye'nin son saatlerde verdiği savaş mesajları konusunda son derece endişeliyim. Türk politikacıların bu konudaki düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım. Temelde Türkiye Azerbaycan'ı, Karabağ'ın yeniden fethedilmesi konusunda teşvik ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Ama henüz çatışmanın bölgeselleştiğine dair elimizde yeterli bilgi yok" dedi.

Trump ve Putin'le görüşecek

Macron, konuyu Avrupa Konseyi'nde görüşmeden önce, Çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin ve Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini söyledi.

Fransa, ABD ve Rusya’yla birlikte, Minsk Grubu olarak Dağlık Karabağ krizinin çözümü misyonunu yürütüyor.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den, Suriye'den son olarak da Karabağ'dan sıkıştırmak isteyen Macron, "Ermenistan ve Ermeni halkına, Fransa'nın kendi rolünü oynayacağını söyledim. Tetikte olacağız. Gerilimi tırmandıran hiçbir açıklamaya müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'İşgal bitmeden müzakere olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların durması için Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’daki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki "işgal altındaki topraklarını geri kazanmasına ve uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve çıkarlarını savunmasına" yardımcı olmaya kararlı olduğunu söyledi.

MSB'den rekor kıran Azerbaycan videosu
MSB'den rekor kıran Azerbaycan videosu

Gündem

MSB'den rekor kıran Azerbaycan videosu

Türkiye'den gardaş Azerbaycan'a mektup
Türkiye'den gardaş Azerbaycan'a mektup

Aktüel

Türkiye'den gardaş Azerbaycan'a mektup

Azerbaycan dünyaya servis etti!
Azerbaycan dünyaya servis etti!

Dünya

Azerbaycan dünyaya servis etti!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar
Dünya

Azerbaycan görüntüleri biraz önce dünyaya servis etti! Ermenistan'ı titreten anlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının düşman Ermeni güçlerini vurduğu anları paylaştı.
Libya'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Libya'dan Türkiye açıklaması

Libya Dışişleri Sözcüsü Muhammed Kablavi, Birleşmiş Milletler'in, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etmesin..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay