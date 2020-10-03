Macron, Türkiye'nin Azerbaycan desteğini 'tehlikeli' buluyor

Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının 6'ncı gününde cephe hattında gelişmeler sürerken uluslararası kamuoyundan da art arda açıklamalar geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın, işgal ettiği Karabağ'dan çekilmezse müzakere olmayacağını söyleyen Erdoğan'ı hedef aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Litvanya ve Letonya'ya düzenlediği dış gezinin ikinci gününde, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere açıklama yaptı. Macron, Ermenistan'ın yıllarca işgal altında olan Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini vurgulayan Türkiye'nin söylemlerini 'savaş yanlısı' bulduğunu belirtti.

Macron'dan skandal Karabağ yorumu

"Türkiye'nin düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım" ifadelerini kullanan Macron, konuyu ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşeceğini söyledi.

Macron, Ermenistan'ın hukuksuz bir şekilde işgal ettiği Dağlık Karabağ krizine değinerek, "Türkiye'nin son saatlerde verdiği savaş mesajları konusunda son derece endişeliyim. Türk politikacıların bu konudaki düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım. Temelde Türkiye Azerbaycan'ı, Karabağ'ın yeniden fethedilmesi konusunda teşvik ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Ama henüz çatışmanın bölgeselleştiğine dair elimizde yeterli bilgi yok" dedi.

Trump ve Putin'le görüşecek

Macron, konuyu Avrupa Konseyi'nde görüşmeden önce, Çarşamba günü Rusya lideri Vladimir Putin ve Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini söyledi.

Fransa, ABD ve Rusya’yla birlikte, Minsk Grubu olarak Dağlık Karabağ krizinin çözümü misyonunu yürütüyor.

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den, Suriye'den son olarak da Karabağ'dan sıkıştırmak isteyen Macron, "Ermenistan ve Ermeni halkına, Fransa'nın kendi rolünü oynayacağını söyledim. Tetikte olacağız. Gerilimi tırmandıran hiçbir açıklamaya müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

'İşgal bitmeden müzakere olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların durması için Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’daki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulamıştı. Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki "işgal altındaki topraklarını geri kazanmasına ve uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve çıkarlarını savunmasına" yardımcı olmaya kararlı olduğunu söyledi.