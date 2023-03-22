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Dünya Macron sessizliğini bozdu! 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?'
Dünya

Macron sessizliğini bozdu! 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?'

Yeniakit Publisher
2023-03-22 19:14:00 - 2023-03-22 19:20:54
Macron sessizliğini bozdu! 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ağır eleştiri aldığı emeklilik reformuna ilişkin sessizliğini bozdu. Macron, 'Zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?' diyerek eleştirilere cevap verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis’ten geçmesinin ardından sessizliğini bozarak, “Bu reformu yapmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsunuz?” dedi.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan kabul edilmesinin ardından sessizliğini bozdu.

Fransız basınına konuşan Macron, kitlesel protestolara neden olan tartışmalı emeklilik reformunu savundu. Macron, “Bu reformu yapmaktan zevk aldığımı mı sanıyorsun? Hayır. Daha önce pek çokları gibi tozları halının altına süpürebilirdim. Ne kadar beklersek durum o kadar kötüleşecek” ifadelerini kullanarak, sistemin artık dengeli olmadığını ve emekli sayısının 2030'larda 20 milyona ulaşacağını belirtti.

"Adil paylaşım olsun"

Emeklilik reformunun yıl sonuna kadar uygulanması gerektiğini vurgulayan Macron, çalışanların işletmeler kar ederken hükümetten daha fazla çaba göstermesini istediğini hissettiğini söyledi. Macron, "Süper karlar elde eden ve bu parayı kendi hisselerini geri almak için kullanan büyük şirketlerimiz var. Hükümetten istisnai bir katkı için çalışmasını isteyeceğim, süper karlar olduğunda, kendi hisselerini geri almaya hazır şirketlerin çalışanları bundan yararlanabilsin. Adil bir paylaşım olsun” dedi.

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