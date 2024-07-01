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Dünya Macron seçmeni aşırı sağla korkutuyor
Dünya

Macron seçmeni aşırı sağla korkutuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-01 19:39:00 -
Macron seçmeni aşırı sağla korkutuyor

Fransa’da erken genel seçimlerin ilk turunun resmi sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçmene çağrıda bulundu.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 9 Haziran’da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından dün düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turuna ait resmi sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlık, 28 yaşındaki Jordan Bardella’nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) oyların yüzde 33.15’ini, Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Parti’den (PCF) oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi’nin (Nouveau Front Populaire) oyların yüzde 27.99’unu ve Emmanuel Macron’un Rönesans Partisi’nin yer aldığı Birlik (Ensemble) ittifakının ise oyların yüzde 20.04’ünü aldığını açıkladı.

"Yanılmamalıyız"

İlk tur sonuçların ardından Macron yaptığı açıklamada, "Yanılmamalıyız. En yüksek makamlara gelmek üzere olan aşırı sağdan başkası değil. Aşırı sağa tek bir oy bile verilmemeli. 2017 ve 2022’de, sol kanatta herkes bu mesajı iletti. Bu olmasaydı, hizmetkarınız (ben) ve siz burada olmazdık" dedi.
Yüzde 67,5 katılım oranıyla 1981’den bu yana en yüksek katılıma sahne olan seçimlerin, ikinci turu 7 Temmuz’da yapılacak. İkinci turun ardından Ulusal Meclis’teki milletvekili dağılımı belli olacak.

Kaynak: AA
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