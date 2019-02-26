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Macron resmen açıkladı! İsrail'i kızdıracak karar

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, terör devleti İsrail'in kendisine düşmanı olarak nitelendirdiği Lübnan Hizbullahı'nı terör örgütü listesine almayacağını açıkladı.

26 Şubat 2019 Salı 14:11
Macron resmen açıkladı! İsrail'i kızdıracak karar

İngiltere'nin Lübnan Hizbullah'ını siyasi kanıdını da yasaklama kararından sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, İsrail'i kızdıracak bir açıklama geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, ülkesinin Hizbullah'ı terör listesine alma niyetinin olmadığını açıkladı.

Fransa, geçtiğimiz ay kurulan Lübnan hükümetindeki Hizbullah listesinden bakanlarla görüşmeye devam etme kararı aldı. İngiltere hükümeti tarafından dün yapılan açıklamada ise, Hizbullah'ın Ortadoğu'da istikrarı bozucu eylemlerinden dolayı siyasi ve askeri kanadı ayrımına gitmeksizin Hizbullah'ın terör listesine alındığı belirtildi.

İngiltere terör listesine aldı

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Cavid, yaptığı açıklamada, “Hizbullah, Ortadoğu'da kırılgan durumu istikrarsızlaştırmayı sürdürüyor, artık Hizbullah'ın askeri kanadı ile siyasi kanadı arasında ayrım yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın, parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi. İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması da yasaklanıyor.

Hükümet, terör listesi alma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın BM kararlarına aykırı olarak Suriye'de silahlanarak, Esed'in halkına karşı başlattığı acımasız savaşı uzattığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:11
  1. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron
  2. israil
  3. Lübnan Hizbullahı

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