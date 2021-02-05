Macron: O lafı Türkiye yüzünden söyledim!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atlantic Council (Atlantik Konseyi) isimli düşünce kuruluşunun programına katıldı.

Burada Türkiye'ye karşı açıklamalarda bulunan Macron, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye 2 yıl önce NATO, ABD ve Fransa ile hiçbir koordinasyon kurmadan Suriye'nin kuzeyinde bir operasyon yaptı. Askerlerimiz sahadayken bunu yaptılar. SDG'nin PKK'lı olduğunu iddia ederek bunu yaptılar. Bazıları için bu doğru. Bizim uzantılarımıza karşı savaş açtılar. Bunun sonucunda NATO, ABD ve Fransa'nın güvenilirliği tamamen yok oldu. Bizle hiçbir koordinasyon yapmazken size nasıl güvenelim? Türkiye, Libya, Karabağ ve Doğu Akdeniz'de AB ve NATO'daki partnerlerine karşı dostane olmayan sistemik bir davranış sergiledi. NATO'nun beyin ölümü lafını bu yüzden kullandım. Türkiye ile neleri çözmek istiyoruz? Libya'daki durumu çözmek, Libya'daki Türk askerlerinden kurtulmak, Türkiye tarafından Suriye'den Libya'ya sevk edilen binlerce cihatçıdan kurtulmak."