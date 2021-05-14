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Dünya Macron muhtıraya boyun eğdi! Camiler kuşatma altına alındı
Dünya

Macron muhtıraya boyun eğdi! Camiler kuşatma altına alındı

Fransa'da askerden gelen üç muhtıra sonrasında Macron iktidarı, Müslümanları hedef alan faşist uygulamalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 08:04:00 -
Macron muhtıraya boyun eğdi! Camiler kuşatma altına alındı

Fransız hükümeti, ordu içinden aşırı sağcı askerlerin kendisini hedef alan üç farklı muhtıranın ardından, ülke içindeki camilerin gözetim altında tutulduğuna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sağ kolu, aşırı sağcı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Bakan Darmanin, Fransa hükümetindeki bir başka İslam karşıtı isim, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ile “İçişleri Bakanlığının Nisan Ayı Eylem Programı Sonuçları” hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke içinde Müslümanları hedef alan faşist uygulamaların açıklanması, “Macron bildiriden vazife çıkardı” yorumuna neden oldu.

89 cami kuşatma altında

Fransa’nın 33 bölgesinde ayrılıkçılıkla ilişkili olduklarından şüphelenilen Müslümanlara ait 89 ibadet yerinin özel gözetim altında olduğunu kaydeden Darmanin, radikal olarak listelenen yabancılardan 172’sinin Fransa’dan ayrıldığını, 88’sinin ev hapsi ya da idari gözetim evinde tutulduğunu, 9’unun hastanede tedavi altında olduğunu, 43’ünün de tutuklandığını aktardı.

Faşist yasa Meclis’te

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2 Ekim 2020’de “İslamcı ayrılıkçı” olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini “Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler” olarak değiştirdiği yasa tasarısı, 16 Şubat’ta Ulusal Meclis’te, 13 Nisan’da ise yasaklar genişletilerek Senato’da kabul edilmişti. Tasarı, Ulusal Meclis’te ikinci kez oylanacak. Tasarıya Senato’da eklenen maddelerle, özellikle başörtüsünün hayatın her alanında yasaklanması hedefleniyor. Tasarı açıklandığından bu yana, ülkede cami ve mescitlere yönelik saldırılar artış gösterdi. Bazı camiler kundaklanırken, bazılarının duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı.

Askerden üç muhtıra

Fransız ordusu içindeki aşırı sağcı ve İslam karşıtı yapılan tarafından son bir ayda yayınlanan muhtıralarda, Macron iktidarı ülke içindeki İslami yapılarla “mücadelede” yetrsiz kalmak ve “iç savaşın önünü açmakla” suçanıyor ve gerekirse ordunun müdahalede bulunabileceği ifadeleriyle darbeyle tehdit ediliyordu. Bildiriler hakkında bugüne kadar konuşmayan Macron geçtiğimiz günlerde genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte fotoğraf vermişti.

 

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Yorumlar

gedikli

ŞİMDİ BİZ ADAMLARDAN LAİKLİK FELSEFESİNİ ALDIK UĞRUNA HER ON YILDA BİR DARBE YAPTIK, İNANÇLI İNSANLARIMIZA BASKI UYGULADIK. FRANSADAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN DİNİ VECİBELERİNE YERİNE GETİRMESİNE MÜSADE EDİLMİYOR.BÖYLE AŞAĞILIK İLKEL VE ZORBA BİR MEDENİYET TARİHDE VAR AMA BU ÇAĞDA OLMASINI NASIL İZAH EDEBİLİRSİNİZ.
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