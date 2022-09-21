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Dünya Macron kraliçesinin cenazesinde otobüs muavini oldu! 'Sayın yolcularımız cenaze molası 30 dk sürecektir...'
Dünya

Macron kraliçesinin cenazesinde otobüs muavini oldu! 'Sayın yolcularımız cenaze molası 30 dk sürecektir...'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle gitti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un otobüste ayakta seyahat ettiği ana ilişkin görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 12:32:00 - 2022-09-21 12:35:01
Macron kraliçesinin cenazesinde otobüs muavini oldu! 'Sayın yolcularımız cenaze molası 30 dk sürecektir...'

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in dün tarihi Westminster Abbey Kilisesi’ndeki cenaze törenine ABD Başkanı Joe Biden dışındaki tüm liderler otobüsle taşındı.

Yaklaşık 2 bin davetlinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenine katılacak olan liderlerin bindiği otobüsten yansıyan bir görüntü sosyal medyanın gündemi oturdu.

MACRON’UN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron‘un eşi ile birlikte otobüste ayakta seyahat ettiği anlara ilişkin fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, liderlerin otobüse doldurularak cenazeye götürülmesini eleştirirken, Macron’un otobüsün koridorunda ayakta durduğu fotoğrafı paylaşarak ‘muavin Macron’ yorumları yaptı. Bazı kullanıcılar ise Macron’un otobüste oturacak yer bulamadığını ileri sürdü.

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Yorumlar

Alaattin

muavin su getir

ramses

muavin bile olamaz bu taklitçi muavincilik oynar anca ;kimse onu kaale almıyor ;abd de putin onu reddetti telefonle bile görüşemedi ;işimiz olmaz ;züppeyle traji komik bir tip empayelistler diyor ;sömürgeciler diyor kime diyor? aynada kendi kendinemi konuşuyor?rol kapcakta ;anca eziliyor !
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