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Aktüel Macron: "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor"
Aktüel

Macron: "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 15:28:01 -
Macron: "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." dedi.

Macron, başkent Paris'in yakınlarındaki Les Mureaux kentinde, hükümetin gündeminde olan "ayrılıkçı fikirlerle mücadele"ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Macron, ülkede Müslümanların ayrımcılığa uğramaması gerektiğini söylerken, yasayla "İslamcı ayrılıkçı fikirlerle mücadele" etmeyi hedeflediklerini ileri sürdü.

Emmanuel Macron, "ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savundu.

- "İslam kriz içinde" iddiası

"İslam dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapan Macron, sömürgeci geçmişi olan bir ülke olduklarını ancak bu konudaki travmaların çözülemediğini belirtti.

Macron, 9 Aralık'ta "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının Bakanlar Kuruluna sunulacağını söyledi.

Tasarının, ülkenin yasa ve değerlerine aykırı hareket eden derneklerin kapatılmasını öngördüğünü ifade eden Macron, derneklerin finansmanının da daha sıkı şekilde kontrol edileceğini, bu hususta yasalara aykırı davranan derneklerin kapatılacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, bazı velilerin çocuklarının okulda müzik dersi almasını ve havuza gitmesini istememesinin sorun teşkil ettiğini öne sürdü.

Ülkede özel okulların daha sıkı şekilde denetleneceğini ve yabancıların müdahalesini kabul etmeyeceklerini ifade eden Macron, öğrencilerin okula gitmesi ve evde eğitim görmemesi gerektiğini, sadece sağlık nedenleriyle öğrencilerin okula gitmeyebileceğini aktardı.

Macron, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bu konularda Fransa İslam Konseyi (CFCM) ile çalışacaklarını kaydeden Macron, ülkede İslam'ı yabancıların etkisinden kurtarmak gerektiğini savundu.

Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'den 2024'ten itibaren Fransa'ya imam gelmeyeceğini ve imamların ülkede yetişeceğini ifade etti.

Camilerde yurt dışından gelen finansmanın sıkı şekilde kontrol edileceğini, bu finansmanın şeffaf olması gerektiğini ifade eden Macron, İslam ile ilgili bilimsel araştırmaların yapılacağı bir enstitünün kurulacağını belirtti.

Macron, üniversitelerde de İslam hakkındaki araştırmalara yoğunluk verileceğini aktardı.

Okullarda başörtüsü takılmaması gerektiğini ancak okulun dışında bunun mümkün olduğunu savunan Macron, başörtüsünü inancı gereği takanları normal karşıladığını ancak bunu "siyasi bir İslam projesi" ve provokasyon yapmak için takan kadınların da bulunduğunu iddia etti.

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