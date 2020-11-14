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Dünya Macron, Ermenileri Elysee’de ağırladı
Dünya

Macron, Ermenileri Elysee’de ağırladı

Karabağ’daki çatışmalarda Ermenistan tarafını tutan ve savaşın durması için uğraşan ancak amacına ulaşamayan Fransa, gönül almaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:03:00 -
Macron, Ermenileri Elysee’de ağırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan’ın yanında olduklarını belirterek Dağlık Karabağ için Erivan’a insani yardım göndereceklerini açıkladı. Fransa’daki Ermenileri temsil eden bir delegasyonu Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü ve “Dağlık Karabağ’daki tüm taraflar için adil, kalıcı ve kabul edilebilir bir siyasi çözüm oluşturmaya hazır olduğunu” ifade etti. Birçok kez “Ermenistan’ın yanındayız” diyen Macron’a Ermeni temsilciler, somut adımlar atması çağrısı yaptı.

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