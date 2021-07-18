Macron, Ermeni lobisini kullanıyor

Muhammet Kutlu Ankara

Ahmedov, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ermenistan’a planlanan ziyareti, Paris’in Ermeni yanlısı tutumunu bir kez daha gözler önüne serecek. Macron, Ermenistan ile geniş ekonomik bağlar kurmakla ilgilendiği imajını oluşturmaya çalışıyor. Ancak şimdiye kadar yaşanan süreç, Macron’un Ermenileri kendi çıkarları için maşa olarak kullandığını gösteriyor. Çünkü bölgesel seçimleri kaybeden Emmanuel Macron’un reytingini yükseltmek için bir araca ihtiyacı var. Fransa Cumhurbaşkanı Ermenistan’ı ziyaret ederek bir sonraki seçimlere kadar ülkedeki Ermeni lobisinin dikkatini çekmek, orada yaşayan Ermenilerin saygısını kazanarak seçimlerde oylarını almak istiyor” dedi.

Macron ile İslamofobik suçlar arttı

Fransa Cumhurbaşkanı’nın ülkesinde hiçbir yetkisinin olmadığını belirten Ahmedov, “Macron’un yönetimi sırasında, neredeyse, her gün Sarı Yelekliler hareketi Fransa’nın her yerinde mitingler düzenledi. Mitinglerde protestocular vahşice bastırıldı ve dövüldü. Ayrıca Fransa’da Emmanuel Macron’un iktidara gelmesinden bu yana İslamofobik suçların sayısı arttı. Ülkedeki Müslümanlara zulmediliyor ve camilere saldırılıyor. Macron hükümetinin Fransa’daki son bölgesel seçimleri kaybetmesi anlaşılabilir bir durumdur. Bu yenilgi, Macron’un azalan prestijinin açık bir kanıtıdır. Fransız toplumu Macron’un kendilerinin temsilcisi olarak görmediğini, İslaofobi ve popülizm üzerine kurulu politikasını onaylamadığını son bölgesel seçimlerde gösterdi. Yerel halk nezdinde prestijini kaybeden Fransa Cumhurbaşkanı’nın son umudu, ülkeye göçmen olarak gelen Ermenilere ve kendisi gibi popülist görüşleri dile getiren Paşinyan’a kaldı” dedi.

Fransa’nın tutumu Minsk Eşbaşkanlığı ile de çelişiyor!

Ramin Ahmedov, Macron’un Ermeni yanlısı adımlarının, Fransa’nın AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlık göreviyle de çeliştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Paris yönetimi, Minsk Grubu’nun yükümlülüklerini ve sorumluluklarını anlamalıdır. Fransa adil bir Eşbaşkansa, taraf tutmamalı, tarafların uzlaşmasına hizmet etmelidir. Macron liderliğindeki hükümet, hem Vatan Savaşı sırasında hem de savaş sonrası dönemde açıkça işgalci Ermenistan’ı destekledi. Fransa, Ermenistan’ın tutumunu açıkça destekliyorsa, Minsk Grubu’ndaki mandasını dondurmalıdır. Zaten işe yaramıyorlar, etkisizdirler. 30 yıldır çatışmanın çözümüne katkıda bulunmuyorlar”

