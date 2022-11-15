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Gündem Macron duyurdu: Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz
Gündem

Macron duyurdu: Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 21:25:00 -
Macron duyurdu: Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'dan tahıl ihracatının devamı için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Macron, Twitter hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde ikili görüşme sırasında çektirdikleri fotoğrafı önce Fransızca ardından Türkçe açıklamayla paylaştı.

Ukrayna'daki savaşın dünyada açlık risklerini artırmakta olduğunu vurgulayan Macron, "Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde sürmesi için çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

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oğlum sen kimsinde T. C ile çalışan kendine neyin payını çıkarıyorsun dünya lideri REİS tek başına bütün dünyanın her türlü işlerini yapıyor
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