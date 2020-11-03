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Dünya Macron: Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli
Dünya

Macron: Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıdan dolayı Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:32:00 -
Macron: Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.

Fransızlar olarak Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra saldırıya uğrayan dost ülke ve Avrupamız oldu. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." dedi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, yaptığı açıklamada, Viyana'daki saldırıda iki kişinin öldüğünü söylemişti. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

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