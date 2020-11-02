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Dünya Macron boyunu aştı: Erdoğan bize saygı duymalı
Dünya

Macron boyunu aştı: Erdoğan bize saygı duymalı

Yaptığı İslam karşıtı açıklamalarla dünyanın tepkisini çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron haddini aşan açıklamalarda bulundu. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki gören Macron, Erdoğan'ı Fransa'ya saygı göstermeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 17:07:00 -
Macron boyunu aştı: Erdoğan bize saygı duymalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son günlerde yaptığı İslam karşıtı konuşmalarla hedef tahtasına oturdu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunmasının ardından dünya çapında birçok ülke tarafından Fransız ürünlerinin boykot edilmesiyle gelinen süreçte geri adım atmaya başlayan Fransız Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısını diline doladı.

"Boykot çağrısını değersiz buluyorum"

Katarlı El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın boykot açıklamasından tedirgin olduğu gözlenen Macron, Erdoğan’ın boykot çağrısının kabul edilemez olduğunu söyledi.

El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasına karşı Türkiye’nin yürüttüğü Fransız ürünlerini boykot etme kampanyasını değersiz ve kabul edilemez buluyorum.” ifadelerini kullanan Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili de hadsiz ifadeler kullandı.

"Erdoğan Fransa’ya, AB’ye ve değerlerine saygı duymalı"

Macron ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgacı bir tutum benimsediğini iddia ederek, işlerin sakinleşerek rayına oturmasını dilediğini belirtti. Erdoğan’ın “yalan söylememesini” dilediğini söyleyen Macron, kullandığı küstah ifadelerle oldukça tepki çekti.

Macron,“Türkiye bize saygı duymalı. Erdoğan Fransa’ya, AB’ye ve değerlerine saygı duymalı. Erdoğan AB’ye karşı tek taraflı eylemlere son vermeli.” ifadelerini kullandı.

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