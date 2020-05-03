"Macro Center çalışanını başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardı" iddiası

Macro Center Akmerkez Şubesi'nin; Didem Batal adlı çalışanını başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı iddia edildi. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre Macro Center Akmerkez Şubesi Müdürü'nün; Didem Batal'a, "Başörtüsünü çıkarıp işe devam edebilme imkanın var" dediği öğrenildi.

Avukat Mustafa Doğan İnal, Macro Center'in Didem Batal'a terbiyesizlik yaptığını ve ayrımcılık suçunu işlediğini belirterek, "Bu açıkça suç. Yaptığınızın hukuk önünde takipçisi olacağız" dedi.

“Mağazanın türbanlı istemediğini söylediler ve işten çıkarıldım"

Didem Batal; Macro Center Akmerkez Şubesi'ne 29 Nisan 2020 tarihinde sabah 09.00'da çalışmaya başladığını belirterek, "Akşam 17.30 civarında şirketten aradılar başörtülü çalışamayacağımı, mağazanın türbanlı istemedigini söylediler ve işten çıkarıldım. Bu sistemden daha önce haberleri yok muydu? Bu nasıl terbiyesizlik!" ifadelerini kullandı.

Didem Batal; "Tabi bunu duyunca hemen mağaza müdürünün yanına görüşmeye gidildi. Sağ olsun kendisi de başörtüsünü çıkarıp devam edebileceğimin imkanı olduğunu da dile getirdi. Şok üstüne şok yaşadığım bir durum" dedi.

İnal: Suç duyurusunda bulunacağız

Avukat Mustafa Doğan İnal, Macro Center'in hakkında Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacakları söyledi. İnal, "Macro Center yaptığınız bu terbiyesizlik ve ayrımcılık açıkça suçtur. Bu hakareti ve suçu sadece Didem Batal'a karşı değil, hassasiyeti olan herkese karşı işlediniz. Yaptığınızın hukuk önünde takipçisi olacağız. Umarım bu kafa bir an önce bu ülkede tedavülden kalkar" ifadelerini kullandı.

"Macro Center tarafından yalanlandım"

Macro Center Akmerkez Şubesi'nin; başörtülü olduğu gerekçesiyle işten çıkardığı Didem Batal yeni açıklamada bulundu. Didem Batal, sadece ama sadece başörtüsünden dolayı iş akdinin fesh edildiğini belirterek, "Bu haksızlığı sosyal medyada dile getirince Macro Center tarafından yalanlandım. Üzgünüm ve kırgınım! Bundan sonrasını hukuk önünde takip edeceğim" dedi. Didem Batal, söz konusu paylaşımına yazılı açıklamasını ekledi.

"Mağazanın 'türbanlı istemediği', bir günlük ücretin yatırılacağı söylenilerek işten çıkarıldık"

Didem Batal'ın yazılı açıklaması şöyle:

"28 Nisan 2020'de Adecco firma yetkilisiyle görüşerek, başörtülü kimlik ve özgeçmiş belgelerimi sunarak işe kabûl edildiğimin ve başlayacağım şube bildirilmesi üzerine Macrocenter Akmerkez'de 29 Nisan 2020 Pazartesi sabah 09.00'da çalışmaya başladım. Saat:17.30 civarına dek çalıştıktan sonra benimle aynı saatte oraya başlayan diğer başörtülü arakadaşım şirketten aranılarak başörtülü çalışamayacağımız, mağazanın 'türbanlı istemediği', bir günlük ücretin yatırılacağı söylenilerek işten çıkarıldık. Gururum incindiği gibi tarifsiz üzüldüm..

"Mağaza müdürüne, 'bizim kapalı olduğumuz bilinmiyor mu?' diye sorduk"

"Biz de mağaza müdürüne gidip 'Bunun insan onurunu hiçe sayan bir durum olduğunu, 1 günlük ücreti istemediğimi, neden bize daha önce bilgisi verilmediğini, bizim kapalı olduğumuz bilinmiyor mu?' diye de sorduk. Hiçbir şeyin cevabı olmadığı gibi mağduriyetime vicdanlı insanlar 'Ses verir' diye yazdığımın da yalanlanması daha üzdü."

"Tweetimi silmem için tehdit edildim"

"Aileme destek olmak için çalışma mecburiyetiyle başladığım işimde bu acı tecrübe çok üzdü. Ama bir o kadar üzücü olan bu olaydan dolayı özür dilenip bunu telafi yerine genç bir çalışanını yalancı ilan edip PR derdiyle tweetimi silmem için tehdit edilmem."

"Başka şubede başlamam için teklif ilettiler"

"Daha vahimi, sosyal medyada 'asılsız' diyenler bana aynı firma aracılığıyla başka şubesinde başlamam için teklif iletiyorlar. Oysa tek beklediğim, özürdü!" (Sabah)

Macro Center'dan yalanlama

Macro Center ise ortaya atılan iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada paylaşılan bilgilerin gerçek dışı olduğu bildirilirken, şu ifadelere yer verildi:

Merhaba, paylaşmış olduğunuz bilgi tamamen gerçek dışıdır. Halka açık bir şirket olan Şirketimiz hakkında asılsız iddialar yaymak, bu tip yalan haberler yapmak mevzuata aykırı olup yasal işleme tabidir. +Toplumu ve kişileri paniğe sevk etmenin de Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil ettiğini hatırlatırız. Bu nedenlerle işbu iletiyi derhal silmeniz, başkası ile paylaştıysanız haberin gerçek dışı olduğunu paylaştığınız platformlarda ve kişiler bazında bildirmeniz beklenmektedir. +

Bilerek veya bilmeden asılsız söylentiler yayanlar için Savcılık ve 5651 sayılı yasaya muhalefet nedeniyle Sulh Ceza Hakimliği nezdinde yasal işlemler başlatılacaktır.