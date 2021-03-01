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Spor Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Seyircili maçlar ne zaman oynanacak?
Spor

Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Seyircili maçlar ne zaman oynanacak?

Maçlar seyircili mi olacak, maçlar seyircili mi oynanacak son dakika. Normalleşmenin Mart ayında başlayacak olması nedeniyle futbolseverler maçların seyircili oynanacağı tarihi iple çekerken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Seyircili maçlar ne zaman başlayacak? sorusuna cevap verdi. Peki seyircili maçlar ne zaman oynanacak? Maçlar seyircili mi olacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 08:55:00 - 2021-03-01 08:58:02
Maçlar seyircili ne zaman oynanacak? Seyircili maçlar ne zaman oynanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, normalleşme sürecinin başlayacağı mart ayıyla beraber spor camiasında akıllardaki soru olan "Seyircili maçlar ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap verdi. Bu anlamda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu müjdesini veren Bakan Kasapoğlu maçlara kısmi de olsa seyirci alınmasını istediğinin müjdesini verdi. Bakan Kasapoğlu,  "Maçlara seyirci alımı kapasitenin yüzde 10'u, 15 ya da 20'si şeklinde olabilir.” dedi. 

Koronavirüs vaka sayılarına göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız. Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı korona tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bilim Kurulu tavsiyesi ile 2020-2021 sezonunun lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar vermişti.

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