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Spor Maçlar ne zaman seyircili oynayacak? Son dakika belli oldu
Spor

Maçlar ne zaman seyircili oynayacak? Son dakika belli oldu

SON DAKİKA: Maçlara taraftar alınıyor mu? Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması! Maçlar ne zaman seyircili oynayacak? Belli oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen Maçlar ne zaman seyircili oynayacak? sorusunun yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:51:00 -
Maçlar ne zaman seyircili oynayacak? Son dakika belli oldu

Son dakika haberi: Maçlara tarafar alınıyor mu? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den son dakika açıklaması! Özdemir, 1 Nisan'a kadar maçlara seyirci alınmayacağını söyledi.

Maçlar ne zaman seyircili oynayacak?

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, statlarda ne zaman taraftar alınacağı konusunda açıklama yaptı. Özdemir, Şampiyonlar Ligi finali ve milli maç hakkında da konuştu.

Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 51 puanla 25 haftayı tamamladılar. En son 28 yıl önce görülmüş. Ama şunu bunu şikayet ediyorlar. Hedefimiz, kalan haftaları tamamlayarak 16 Mayıs'ta tüm ligleri bitirmek."

"Olimpiyat Stadı son olarak Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçına sahne oldu. Sahanon durumu gayet iyi. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde herkes stadın son durumunu gördü. Pandemi şartları el verirse Şampiyonlar Ligi finalini belirli sayıda da olsa seyircili oynatmayı hedefliyoruz. 29 Mayıs'taki finalde Türkiye'nin tekrar turizm cenneti olduğunu göstermek istiyoruz. Bu maç turizm açısından da son derece önemli."

Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. 1 Nisan'dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi finali için de seyirci için bildirim yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte karar vereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile biraraya gelip bir karar vereceğiz."

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